Werkgevers willen harde doelstellingen voor lagere regeldruk

Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland willen per departement harde doelstellingen om de regeldruk te verminderen. Dat zeggen ze in een reactie op het nieuws dat bedrijven door nieuwe wetgeving vorig jaar met meer regeldruk te maken kregen, wat ondernemers structureel 194 miljoen euro extra kostte.

“Het is schrikbarend dat de regeldruk voor bedrijven in 2022 opnieuw fors is toegenomen”, schrijven de organisaties. “Regeldruk en bijbehorende kosten voor ondernemers nemen jaar op jaar toe. Er komt steeds meer bij, terwijl er zelden of nooit iets van af gaat”, aldus de ondernemersorganisatie.

Voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland wijst op de periode van 2002 tot 2010, toen departementen moesten voldoen aan harde doelstellingen om de regeldruk voor bedrijven te verminderen. “Bij driekwart van de voorstellen voor nieuwe regels wordt de regeldruk nu niet eens goed in kaart gebracht”, stelt hij ook. Vonhof pleit ook voor een uitzonderingspositie voor kleinere bedrijven, zodat die minder te lijden hebben onder nieuwe regelgeving.

De cijfers over 2022 komen van het Adviescollege toetsing regeldruk (ATR), dat erop moet letten of wetsvoorstellen niet tot hogere kosten en meer regeldruk leiden. Volgens de organisatie waren ook zelfstandigen meer geld kwijt door de nieuwe regels waar ze aan moeten voldoen, namelijk 2 miljoen euro. Burgers waren juist structureel 45 miljoen euro minder kwijt aan regeldruk.