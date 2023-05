App van ChatGPT ook in Nederland beschikbaar

Nederlanders kunnen nu ook via een app op hun iPhone gebruikmaken van de chatbot ChatGPT. Ontwikkelaar OpenAI heeft de app hier beschikbaar gesteld om te installeren via de App Store van Apple.

ChatGPT werd zo’n twee weken geleden beschikbaar gesteld in de Verenigde Staten. Daarna volgden ongeveer veertig andere landen. Dit waren bijvoorbeeld Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Japan en Zuid-Korea, maar ook landen als Mauritius, Bolivia, Nicaragua en Albanië gingen Nederland voor. Nu zijn er nog eens honderd landen bij gekomen, waaronder Nederland.

ChatGPT gebruikt kunstmatige intelligentie (AI) om logisch klinkende teksten te schrijven. In korte tijd baarde het systeem veel opzien door teksten te creëren die lastig te onderscheiden zijn van werk van mensen. Dat maakte de dienst populair maar ook omstreden. Ontwikkelaar OpenAI is in 2015 opgericht door een paar grote namen uit de techwereld, onder wie Tesla-topman en Twitter-eigenaar Elon Musk en Reid Hoffman, mede-oprichter van LinkedIn. Microsoft heeft miljarden in de onderneming gestoken.

OpenAI werkt nog aan een versie voor toestellen met het besturingssysteem Android.