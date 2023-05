Damrak kleurt rood in aanloop naar stemming schuldendeal VS

De AEX-index op Beursplein 5 heeft de handelsdag woensdag met een verlies afgesloten. De algehele stemming op de Europese beursvloeren bleef terughoudend. Beleggers zijn vooral benieuwd of het Amerikaanse Congres de pas gesloten deal over de verhoging van het schuldenplafond zal goedkeuren. Vooral binnen de Amerikaanse Republikeinse partij lijkt het verzet toe te nemen tegen de deal, die naar verwachting vannacht in stemming wordt gebracht.

De AEX-index noteerde aan het einde van de handelsdag 1 procent lager op 748,86 punten. De MidKap verloor 1,2 procent tot 904,50 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen zakten tot 1,5 procent.

Onder meer Heineken (min 2,2 procent) stond tussen de verliezers in de AEX. De bierbrouwer heeft voor in totaal 333 miljoen euro aandelen Heineken en aandelen Heineken Holding gekocht van het Mexicaanse drankenbedrijf Femsa. Femsa liet dinsdag al weten voor 3,3 miljard euro aan aandelen in de bierbrouwer te verkopen en dat Heineken zelf een deel van die stukken zou kopen.

In de MidKap klom Air France-KLM 0,6 procent. Beleggers kregen de laatste rapportage te verwerken van staatsagent Jeroen Kremers, door het kabinet aangewezen om mee te kijken bij KLM zolang het bedrijf overheidssteun genoot. Kremers stelt dat KLM veel van de behaalde kostenbesparingen alweer teniet heeft gedaan en daardoor bij nieuwe tegenvallers nog niet op eigen benen kan staan. Hij valt vooral over een winstdelingsregeling voor het personeel over 2022.

Bij de kleine fondsen steeg Azerion 3 procent. Het gamebedrijf, dat de afgelopen tijd sterk in beurswaarde is gestegen, zag de omzet in het eerste kwartaal stijgen. Ook de aangepaste winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen nam toe.

Savannah Resources dikte in Londen bijna 20 procent aan. Het Britse mijnbouwbedrijf heeft een positief oordeel gekregen van een Portugese toezichthouder over de verwachte impact op het milieu van een lithiummijn in het noorden van Portugal. Het bedrijf sprak van “een belangrijke mijlpaal” voor het project in de streek Barroso. Daarmee komt de ontginning van lithium voor stekkerauto’s en andere elektrische toepassingen in Portugal een stap dichterbij.

De euro was 1,0665 dollar waard, tegen 1,0720 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 69,00 dollar. Brentolie kostte 1 procent minder op 72,81 dollar per vat.