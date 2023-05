Randstad: Nederland loopt vast door tekort aan vakmensen

Nederland dreigt vast te lopen door het stijgende tekort aan vakmensen in praktische beroepen, waaronder in de bouw, zorg, techniek en de energietransitie. Volgens onderzoek van uitzender Randstad neemt in vrijwel alle regio’s van Nederland dat tekort toe. Randstad stelt dat praktische beroepen ook moeilijk zijn te vervangen door automatisering via bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie (AI) of robots.

Het uitzendbedrijf zegt dat er landelijk momenteel ruim 195.000 vacatures openstaan in de categorie praktische beroepen, op een totaal van 400.000 vacatures. Daarmee is bij praktische beroepen een stijging van het aantal vacatures met 8 procent te zien vergeleken met vorig jaar, aldus Randstad. Het gaat dan ook om werk in bijvoorbeeld kinderopvang, transport en onderwijs.

“Zonder vakmanschap loopt onze arbeidsmarkt en samenleving vast. Technologie zoals AI kan veel en helpt ons zeker productiever te worden. Maar het kan geen warmtepomp installeren of zonnecollectoren op daken monteren. Ook brengt het weinig verlichting in de kinderopvang en missen onze ouderen de zorg die zij nodig hebben. We moeten daarom trotser zijn op vakmanschap en meer mensen stimuleren een praktisch beroep te overwegen. De cijfers op de arbeidsmarkt laten zien: wie kiest voor vakmanschap heeft de toekomst”, zegt Werner Klaassen, directeur Randstad Nederland, in het onderzoek.

Randstad wil mensen nu stimuleren vaker praktische beroepen te overwegen door opleidingen, omscholing en werk-leertrajecten aan te bieden. De uitzender lanceert daarom een campagne met het motto: “Als je slim bent, werk je met je handen”.

Volgens Klaassen is het ook belangrijk dat er een verandering komt van de manier waarop praktische beroepen worden gewaardeerd. “Dat laatste moeten we als maatschappij snel organiseren. Daar spelen werkgevers en opleiders een belangrijke rol in.”