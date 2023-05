Stemming over schuldenakkoord VS centraal op beurzen

Op de Europese aandelenbeurzen wordt woensdag vooral uitgekeken naar de stemming in het Amerikaanse Congres over de onlangs gesloten deal over de verhoging van het schuldenplafond. Vooral binnen de Amerikaanse Republikeinse partij lijkt het verzet tegen de deal toe te nemen. Zonder een verhoging van het maximale bedrag dat de Amerikaanse overheid mag lenen dreigen de Verenigde Staten binnenkort zonder geld te komen zitten, wat grote chaos op financiële markten kan veroorzaken.

De AEX-index op Beursplein 5 lijkt lager te beginnen aan de nieuwe handelsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met verliezen openen. De Aziatische aandelenmarkten gingen woensdag omlaag na een verdere krimp van de Chinese industrie in mei. De Nikkei in Tokio sloot 1,4 procent lager onder aanvoering van de Japanse exportbedrijven. De Hang Seng-index in Hongkong zakte tussentijds 2,6 procent tot het laagste niveau van dit jaar.

Op het Damrak maakte Heineken bekend in totaal voor 333 miljoen euro aandelen Heineken en aandelen Heineken Holding te hebben gekocht van het Mexicaanse drankenbedrijf Femsa. Femsa liet dinsdag al weten voor 3,3 miljard euro aan aandelen in de bierbrouwer te verkopen en dat Heineken zelf een deel van die stukken zou kopen. Femsa werd in 2010 een grote aandeelhouder van Heineken na de verkoop van zijn biertak aan het Nederlandse drankenconcern.

ASML liet weten 1 miljard euro te hebben opgehaald met de verkoop van obligaties. De chipmachinemaker zal het geld gebruiken voor algemene bedrijfsdoelen.

TKH kondigde aan de Franse tak te verkopen aan de private investeringsgroep Argos Wityu voor 118 miljoen euro. De technologiegroep neemt op zijn beurt een belang van 40 procent in een nieuw op te richten bedrijf SCS Wityu Holding voor 26,5 miljoen euro. De deal levert TKH naar verwachting een eenmalige boekwinst op van ongeveer 20 miljoen euro.

Azerion kwam nog met kwartaalcijfers. Het gamesbedrijf, dat de afgelopen tijd sterk in beurswaarde is gestegen, zag de omzet in het eerste kwartaal met 19 procent stijgen. Ook de aangepaste winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen nam toe. Het operationele verlies kwam uit op 7,7 miljoen euro, tegen een verlies van bijna 145 miljoen euro een jaar geleden.

De euro was 1,0689 dollar waard, tegen 1,0720 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,1 procent in prijs tot 69,38 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 73,43 dollar per vat.