Verduurzamende klusser stuwt omzet moederbedrijf Gamma en Karwei

Klussers die vanwege de hoge energieprijzen hun huis wilden isoleren, hebben gezorgd voor meer verkopen bij het moederbedrijf van doe-het-zelfwinkels Gamma en Karwei. Maar Intergamma, zoals dat moederbedrijf heet, had vorig jaar zelf weer last van gestegen inkoopprijzen van bouwmaterialen als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Intergamma, dat ook in België Gamma-winkels heeft, zag de omzet stijgen met 7 procent tot 1,5 miljard euro. De operationele winst, dus voordat zaken als rentebetalingen, belastingen en afschrijvingen zijn verwerkt, daalde door de gestegen kosten van materialen wel. Die ging 8 procent omlaag tot 176 miljoen euro.

Topman Joost de Beijer, die in september aantrad, is tevreden met de resultaten en spreekt van een succesvol jaar. “Ondanks de nasleep van COVID-19 en de oorlog in Oekraïne zijn in het boekjaar 2022 opnieuw goede resultaten gerealiseerd. De resultaten in de afgelopen jaren hebben de basis gelegd voor een solide financiële uitgangspositie om verdere stappen te kunnen zetten.”

In 2022 zette Intergamma stappen om de leveringsketen te verduurzamen. Daar wil het bedrijf de komende jaren mee doorgaan.