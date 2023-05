Voorzitter Beyond Meat gaat missie bewaken bij chocomerk Tony’s

De voorzitter van Beyond Meat, Seth Goldman, gaat aan de slag bij het Nederlandse chocolademerk Tony’s Chocolonely. Hij zit er een nieuw orgaan voor dat bedoeld is om ervoor te zorgen dat Tony’s trouw blijft aan zijn activistische missie, ook als de onderneming later bijvoorbeeld andere eigenaren zou krijgen.

Tony’s is voortgekomen uit het televisieprogramma Keuringsdienst van Waarde, dat sinds 2003 aandacht vraagt voor misstanden bij de productie van cacao. Het bedrijf wil bewijzen dat het mogelijk is om chocolade te produceren zonder dat daar ergens in de productieketen slavernij of kinderarbeid aan te pas komt. Dat laatste is volgens de cijfers van Tony’s over vorig jaar nog steeds niet helemaal gelukt. Het percentage illegale kinderarbeid bij cacaoboeren waar de onderneming voor de lange termijn mee samenwerkt was met 4,4 procent wel veel lager dan het industriegemiddelde, dat volgens Tony’s lag op 46,5 procent.

Tony’s heeft nu een zogenoemd Mission Lock opgetuigd. Drie onafhankelijke ‘Mission Guardians’ krijgen een gouden aandeel en daarmee de verantwoordelijkheid om op te treden als bewakers van Tony’s missie. Goldman wordt voorzitter van dit groepje. Volgens het bedrijf, dat voor een groot deel in handen is van de Belgische investeerder Verlinvest, heeft hij veel ervaring bij missiegedreven bedrijven.

Zo is Goldman al jaren belangrijk bij de Amerikaanse maker van vleesvervangers Beyond Meat, naast oprichter en topman Ethan Brown. Ook was hij mede-oprichter van theemerk Honest Tea. “Ik heb uit eigen ervaring geleerd dat, ook al zet je een bedrijf op met de meest ambitieuze missie, tijden en mensen veranderen. Nieuwe mensen worden aangenomen, en ook bedrijven zelf veranderen. Dus voor altijd trouw blijven aan je missie is geen gegeven”, laat Goldman weten in een verklaring.

Ook journalist en tv-programmamaker Ikenna Azuike en voormalig Tony’s-bestuurder Anne-Wil Dijkstra treden toe tot Tony’s Mission Lock. Het chocolademerk heeft nog niet zo lang geleden nog een nieuwe topman gekregen. De Brit Douglas Lamont nam het roer over van Henk Jan Beltman. De nieuwe guardians en Lamont presenteren zichzelf voor de eerste keer tijdens Tony’s FAIR op 8 juni in de Gashouder in Amsterdam. Daar tekenen zij dan ook het officiële oprichtingsdocument van Tony’s Mission Lock.