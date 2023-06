Ahold-Delhaize lager op Damrak na gestegen inflatie Nederland

Supermarktconcern Ahold-Delhaize eindigde donderdag bij de grote verliezers in de Amsterdamse AEX-index. In Nederland steeg de inflatie in mei opnieuw, wat slecht nieuws kan zijn voor de verkopen van supermarkten. Maar ook in andere Europese landen werd voedsel nog altijd aanzienlijk duurder, zelfs als de inflatie in algehele zin minder hard steeg. Ahold-Delhaize daalde 0,9 procent.

Alleen het op voedsel gerichte speciaalchemiebedrijf DSM-Firmenich deed het nog iets slechter bij de hoofdfondsen met een min van 1,9 procent. Wolters Kluwer was juist de koploper na een koopadvies van Exane BNP Paribas. De Franse zakenbank denkt dat de informatieleverancier een van de winnaars op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) kan worden. Het aandeel klom 3,9 procent. Branchegenoot RELX steeg 1,4 procent.

De AEX-index steeg 1 procent, tot een stand van 756,35 punten. De MidKap dikte 0,3 procent aan tot 906,77 punten. De beurzen in Parijs, Londen en Frankfurt gingen tot 1,2 procent omhoog.

Air France-KLM steeg 1 procent bij de middelgrote fondsen op Beursplein 5. Luchtvaartmaatschappij KLM lag onder vuur in de Tweede Kamer na forse kritiek van de Staatsagent. Die moest erop toezien dat KLM zich aan de voorwaarden hield die aan de staatssteun waren verbonden die de vliegmaatschappij in coronatijd kreeg. Maar Air France en KLM profiteren tegelijkertijd van meer trans-Atlantische vluchten en vluchten naar Azië, zei topman Ben Smith van Air France-KLM donderdag.

Ryanair steeg 1,6 procent in Dublin. De budgetvlieger hoeft een boete in Hongarije toch niet te betalen. Ryanair had een extra heffing van de Hongaarse staat aan klanten doorberekend en dat mocht volgens Boedapest niet. Maar een rechter zette een streep door de boete.

In Londen kelderde Dr. Martens haast 12 procent na tegenvallende resultaten van het Britse schoenenmerk. Rémy Cointreau daalde 5 procent in Parijs. Het Franse drankenconcern boekte afgelopen boekjaar meer winst dan verwacht, maar bereidt zich wel voor op mindere verkopen in de Amerikaanse markt.

De euro was 1,0749 dollar waard, tegen 1,0665 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 3,6 procent duurder op 70,55 dollar. Brentolie kostte 3 procent meer op 74,80 dollar per vat.