Beurzen Azië stijgen na goedkeuring schuldenakkoord VS

De belangrijkste aandelenbeurzen in Azië wonnen donderdag terrein. Beleggers reageerden opgelucht dat de onlangs gesloten deal over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid is goedgekeurd door het Huis van Afgevaardigden. Zonder goedkeuring door het Congres dreigden de Verenigde Staten binnenkort zonder geld te komen zitten. De deal gaat nu nog naar de Senaat voor goedkeuring, waar de Democraten de meerderheid in handen hebben. Het wetsvoorstel zal daarna worden ondertekend door president Joe Biden.

De Nikkei in Tokio stond in het laatste uur van de beurshandel 0,6 procent in de plus en keerde daarmee weer terug boven de 31.000 punten. Cijfers van Jibun Bank toonden aan dat de mate van activiteit in de industrie van Japan in mei voor het eerst sinds oktober 2022 weer is toegenomen. De maker van chipapparatuur Tokyo Electron dikte 1,3 procent aan en techinvesteerder SoftBank ging 4,6 procent omhoog. Toyota steeg 1,9 procent. De autofabrikant gaat een extra 2,1 miljard dollar investeren in zijn accufabriek in de Amerikaanse staat North Carolina. Elektronica- en gamebedrijf Sony kreeg er 2 procent bij.

De beurs in Shanghai klom 0,4 procent. Beleggers trokken zich op aan beter dan verwachte cijfers over de Chinese industrie. Volgens gegevens van marktonderzoekers Caixin en S&P Global liet de bedrijvigheid in de Chinese industrie in mei wel een groei zien. Officiële cijfers van de Chinese overheid wezen een dag eerder nog op een krimp van de omvangrijke industrie van het land.

In Hongkong veerde de Hang Seng-index 0,8 procent op. Een dag eerder bereikte graadmeter nog het laagste niveau van dit jaar. Vooral het Chinese webwinkelconcern JD.com en internet- en gamebedrijf Tencent lieten stevige koerswinsten zien van 4,5 procent en ruim 3 procent.

De All Ordinaries in Sydney won 0,3 procent. De Kospi in Seoul bleef achter met een min van 0,3 procent, na een nieuwe daling van de export van Zuid-Korea. Het Zuid-Koreaanse tech- en chipconcern Samsung verloor 0,6 procent en accumaker LG Energy Solutions zakte dik 2 procent. De autofabrikanten Hyundai en Kia daalden 1,2 en 1,6 procent.