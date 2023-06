Dell stijgt op Wall Street ondanks omzetdaling

Computerbedrijf Dell is donderdag 1,5 procent gestegen op Wall Street. De onderneming zou na het slot van de beurzen met kwartaalcijfers komen, maar vervroegde dat omdat ze uit waren gelekt. In het eerste kwartaal daalde de omzet haast een vijfde. Door de hoge inflatie stellen mensen grote aankopen als computers uit. Bovendien verkochten computers in de coronajaren sterk en is de markt daardoor verzadigd geraakt. Maar beleggers hadden op een nog grotere omzetdaling gerekend en zetten Dell dus toch hoger.

Microsoft werd 1,3 procent hoger gezet. Het bedrijf zou een contract hebben gesloten met de door chipmaker Nvidia gesteunde start-up CoreWeave, die zich bezighoudt met apparatuur voor de cloud. Microsoft zou vanwege zijn inzet op kunstmatige intelligentie (AI) meer rekenkracht willen hebben. De komende jaren zou Microsoft daar miljarden dollars aan uit willen geven. Verder liet het bedrijf weten een boete van zo’n 400 miljoen euro te verwachten van de Ierse databeschermingswaakhond vanwege het schenden van privacyregels bij zakelijk sociaal netwerk LinkedIn.

Warenhuis Macy’s maakte een flinke koersdaling goed en eindigde met een plus van 1,2 procent. De warenhuisketen, die ook eigenaar is van de luxe warenhuizen Bloomingdale’s en de luxe cosmeticawinkels van Bluemercury, boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Het winkelbedrijf verlaagde echter zijn omzet- en winstverwachting voor het hele jaar omdat consumenten steeds voorzichtiger zijn geworden door de hoge inflatie.

Branchegenoot Nordstrom won 4,7 procent. Die warenhuisketen zag de verkopen afnemen in het afgelopen kwartaal, maar presteerde desondanks beter dan verwacht.

De Dow-Jonesindex sloot 0,5 procent hoger op 33.061,57 punten. De brede S&P 500 dikte 1 procent aan tot 4221,02 punten. De Nasdaq steeg 1,3 procent tot 13.100,98 punten.

AI-bedrijf C3.ai, dat dit jaar al fors in waarde is gestegen vanwege de AI-rage, ging donderdag echter ruim 13 procent omlaag. Het bedrijf presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht, maar de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen tegen.

Salesforce zakte 4,7 procent. De maker van zakelijke software verhoogde zijn winstverwachting voor het hele jaar, maar de kosten stegen sneller dan beleggers hadden verwacht.

De euro was 1,0759 dollar waard, tegen 1,0749 dollar bij de slotbel in Europa. Een vat Amerikaanse olie werd 2,9 procent duurder op 70,07 dollar. Brentolie kostte 2,3 procent meer, op 74,25 dollar per vat.