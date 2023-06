Deutsche Bahn en vakbond gaan toch weer onderhandelen

De Duitse spoorvervoerder Deutsche Bahn gaat toch weer om de tafel met vakbond EVG in het conflict over een nieuwe cao. Dinsdag leken nieuwe stakingen op het spoor in Duitsland onafwendbaar nadat EVG een nieuw cao-bod van Deutsche Bahn had afgewezen en het staatsspoorbedrijf vervolgens een uitnodiging om verder te praten afsloeg. Maar nu is Deutsche Bahn daar dus op teruggekomen.

“We hopen dat EVG bereidheid zal tonen om concessies te doen, die dan eindelijk tot een nieuwe overeenkomst zullen leiden”, zei een woordvoerster van het spoorbedrijf. Eerder verweet Deutsche Bahn de bond al zelf geen water bij de wijn te willen doen, maar alleen concessies van de werkgevers te willen.

EVG wil een loonsverhoging van 12 procent voor het personeel van Deutsche Bahn en zo’n vijftig andere bedrijven en weigert genoegen te nemen met eenmalige betalingen. In totaal gaat de nieuwe cao gelden voor rond de 230.000 werknemers. Daarvan werken er circa 180.000 bij Deutsche Bahn.

De moeizame onderhandelingen leidden eerder al tot meerdere stakingen waarbij het treinvervoer in Duitsland grotendeels werd stilgelegd. Daar hadden ook internationale treinen vanuit Nederland last van, net als lokale verbindingen over de grens. Bovendien had het goederenvervoer vanuit de Rotterdamse haven naar het Ruhrgebied last van de stakingen.