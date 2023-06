Groei verkopen nieuwe auto’s houdt aan in mei

De verkoop van nieuwe auto’s in Nederland is vorige maand opnieuw gestegen. In mei werden er 33.135 nieuwe personenauto’s op kenteken gezet, melden brancheorganisaties BOVAG, RAI Vereniging en dataspecialist RDC. Dat zijn er bijna 42 procent meer dan een jaar geleden.

Net als in de eerste maanden van dit jaar is de groei toe te schrijven aan het uitleveren van openstaande orders uit 2022. Vorig jaar kampten autofabrikanten nog met een tekort aan computerchips en andere onderdelen, maar de leveringen zijn dit jaar weer op gang gekomen. In totaal zijn er dit jaar tot en met mei al 160.617 nieuwe auto’s op kenteken gezet. Dat zijn er bijna 30 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar.

Het Zuid-Koreaanse automerk Kia verkocht in mei de meeste auto’s, gevolgd door het Duitse Volkswagen, het Japanse Toyota en het Franse Peugeot. De Kia Picanto was het meest verkochte model, gevolgd door de Peugeot 208 en de Tesla Model Y.