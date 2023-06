Hof schorst Gerard Sanderink ook als topman bouwbedrijf Strukton

Rechters hebben ondernemer Gerard Sanderink langer geschorst als topman van bouwbedrijf Strukton. Ook hebben ze het beheer over zijn aandelen in dat bedrijf en holdingmaatschappij Oranjewoud overgedragen aan iemand anders. Dat doen ze na een verzoek van de raad van commissarissen van die bedrijven om Sanderink op afstand te zetten, die vinden dat hij met zijn gedrag het voortbestaan van de bouwonderneming in gevaar brengt. De ondernemingskamer van het gerechtshof van Amsterdam ging daarin mee.

Eerder nam de ondernemingskamer vergelijkbare maatregelen bij het door Sanderink opgerichte IT-bedrijf Centric, omdat de 74-jarige zakenman niet meer in staat zou zijn priv├ęzaken te scheiden van beslissingen over dit bedrijf. Dat gebeurde na een verzoek van het Openbaar Ministerie, dat voor grote problemen vreesde bij de vele belangrijke klanten van Centric.

Sanderink komt veel in het nieuws omdat hij priv├ęconflicten met zijn ex publiekelijk uitvecht, waarin hij zijn bedrijven meesleurt. Dat zette veel belangrijke relaties van Strukton onder druk, zeiden commissarissen van het bedrijf vorige week in de rechtszaal. Als Sanderink niet op afstand zou worden gezet, dreigden banken bijvoorbeeld hun kredietverlening aan Strukton te stoppen. Ook accountants dreigden zicht terug te trekken en Sanderink zette de relatie met belangrijke opdrachtgevers onder druk.

De ondernemingskamer stelt ook een onderzoek in naar mogelijk wanbeleid bij Strukton en Oranjewoud. Wie dat onderzoek uitvoert, wordt later bekendgemaakt.