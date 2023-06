IEA rekent op recordtoename hernieuwbare energie in 2023

Wereldwijd komt er dit jaar een recordhoeveelheid aan nieuwe zonnepanelen, windmolens en andere bronnen van hernieuwbare energie bij. Dat voorspelt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) in een nieuw rapport. Voor een deel gaat het om inhaalprojecten, nadat projecten de afgelopen jaren vertraging opliepen door toeleveringsproblemen en coronalockdowns in China.

Op basis van de nu beschikbare gegevens verwacht IEA dat er dit jaar 440 gigawatt aan capaciteit voor hernieuwbare energie bijkomt, 107 gigawatt meer dan vorig jaar. Dat is de sterkste absolute toename ooit en evenveel als de totale hoeveelheid elektriciteit die Spanje en Duitsland kunnen opwekken.

“De wereldwijde energiecrisis heeft aangetoond dat hernieuwbare energie cruciaal is om de energietoevoer niet alleen groener, maar ook zekerder en betaalbaarder te maken”, zei Fatih Birol, directeur van het IEA. Hij wees tegelijkertijd op het belang van stevigere stroomnetten om de overgang naar groene elektriciteit mogelijk te maken.

In totaal zullen hernieuwbare energiebronnen, waar bijvoorbeeld ook waterkrachtcentrales of biomassa onder vallen, in 2024 goed zijn 4500 gigawatt aan capaciteit. Dat is evenveel als China en de Verenigde Staten samen aan stroom kunnen opwekken.

Nieuwe zonnepanelen zijn goed voor twee derde van alle hernieuwbare energie die er dit jaar bijkomt. Naast grote zonneparken komt dat ook doordat veel huishoudens zonnepanelen hebben laten plaatsen vanwege de sterk gestegen energierekening, onder andere door de oorlog in Oekraïne vorig jaar.

Het IEA is ook positief over het tempo waarin zonnepanelen kunnen worden geproduceerd. Dat neemt steeds meer toe en ook de afhankelijkheid van China lijkt minder groot te worden. Daardoor zal er waarschijnlijk voldoende aanbod zijn om aan de klimaatdoelstellingen te voldoen die nodig zijn om in 2050 netto nul CO2 uit te stoten, verwacht het IEA. Dat ligt anders bij de productie van windturbines, die te traag op gang lijkt te komen om aan de groeiende vraag te voldoen.

Wereldwijd is China de hoofdverantwoordelijke voor de toename van hernieuwbare energie. Meer dan de helft van alle nieuwe capaciteit komt op rekening van het Aziatische land. Dat komt onder andere doordat de bouw van windmolenparken weer door kan gaan na het opheffen van de strenge lockdowns. In Europa stimuleren overheden het gebruik van hernieuwbare energie om zo minder afhankelijk te worden van Russisch gas.