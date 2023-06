Meta kondigt nieuwe vr-bril aan, kort voor presentatie Apple

Facebook-moeder Meta Platforms heeft donderdag een nieuwe virtualrealitybril (VR) aangekondigd. De Meta Quest 3 kan ook de echte wereld om de gebruiker heen meenemen in de VR-beleving, stelt Meta in een blogpost. Het apparaat komt evenwel pas in het najaar op de markt.

De timing van de aankondiging is niet geheel toevallig. Maandag houdt Apple zijn belangrijke jaarlijkse presentatie tijdens ontwikkelaarsconferentie WWDC. Daar zal de iPhonemaker naar verwachting ook een eigen VR-bril en een nieuw softwareplatform voor virtual en augmented reality (AR) presenteren. Dat laatste is het over de gewone wereld heen leggen van virtuele zaken zoals in de lucht hangende pijlen voor een routeplanner. Ook het populaire computerspel Pokémon Go maakte gebruik van AR.

Meta is al langer actief op VR-gebied. Topman en oprichter Mark Zuckerberg zette enkele jaren geleden vol in op wat hij de Metaverse noemde. Dat was een virtuele wereld waar mensen zouden kunnen vergaderen, spellen spelen of sociale media volgen. Maar afgelopen jaar besloot hij onder druk van aandeelhouders sterker op de kosten te gaan letten en nu gaat er veel minder geld naar de ontwikkeling van die Metaverse.

Desondanks worden virtual en augmented reality nog wel veelal gezien als interessante technieken. Dat Apple aan een eigen bril werkte, was al jaren een publiek geheim. Daarmee zullen de technieken mogelijk wat meer in de aandacht van de grote massa komen te liggen.