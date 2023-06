Nederlandse industrie lijdt nog steeds onder zwakke vraag

De Nederlandse industrie heeft vorige maand zowel minder geproduceerd als minder orders binnengehaald. Dat komt naar voren uit cijfers van de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi), die de daling toeschrijft aan de zwakke vraag. Daardoor moesten bedrijven hun voorraden verkleinen en liepen de inkoopactiviteiten terug.

De Nevi meet elke maand hoe het gesteld is met de omstandigheden voor bedrijven. De zogeheten inkoopmanagersindex van de vereniging zakte vorige maand van 44,9 naar 44,2. Dat was de sterkste daling in drie jaar tijd. Ook in de acht maanden voorafgaand aan mei verslechterden de bedrijfsomstandigheden al. Ter vergelijking, een niveau van 50 of meer wijst op groei, daaronder op krimp.

“De industrie gaat gebukt onder trage economische groei, die wordt veroorzaakt door de snel gestegen rente en de hoge inflatie”, legt ABN AMRO-sectoreconoom Albert Jan Swart uit. “Ondernemingen zijn nog steeds voorraden aan het afbouwen, omdat toeleveringsketens weer functioneren, de financieringskosten zijn gestegen en de vraag zwak is.” Swart stelt dat een sterk herstel van de industrie niet te verwachten is, zolang de economische vooruitzichten niet verbeteren.

Desondanks bleven bedrijven wel positief over de vooruitzichten voor de productieomvang. Dat vertrouwen wordt volgens Nevi onderbouwd door de hoop op verbetering van de vraag. Ook de plannen voor capaciteitsuitbreiding en de ontwikkeling van nieuwe producten speelden daarbij mee.

Bovendien heeft de zwakke vraag ook een keerzijde. Als gevolg daarvan verbeterde de beschikbaarheid van materialen bij leveranciers. Daardoor nam de gemiddelde levertijd af en daalden de inkoopprijzen. De daling van de gemiddelde bedrijfskosten was het grootst sinds januari 2015, wat kwam door de lagere energieprijzen en prijzen voor grondstoffen.