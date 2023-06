Nintendo stopt met onlineverkoop van games in Rusland

Nintendo zal zijn videogames niet langer verkopen in Rusland via zijn onlinewinkel. De Japanse fabrikant van de spelcomputer Switch en videogames als Zelda en Super Mario bouwt daarmee zijn activiteiten in het land verder af.

Vorig jaar maart besloot Nintendo al om geen nieuwe producten meer te exporteren naar Rusland vanwege de invasie van Oekraïne. Russische klanten kunnen eerder gekochte games nog wel opnieuw downloaden, maar er kunnen geen nieuwe betalingen worden gedaan of nieuwe accounts worden aangemaakt, meldt Nintendo in een verklaring.

De eShop van Nintendo was al “in onderhoud” in Rusland omdat de betalingsprovider transacties met roebels had stopgezet. Betalingsgegevens gekoppeld aan Nintendo-accounts, zoals creditcard- of PayPal-accountgegevens, zijn volgens het bedrijf om veiligheidsredenen verwijderd.

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne heeft een groeiend aantal multinationals hun activiteiten in Rusland geheel of gedeeltelijk stopgezet. Nintendo’s rivaal Sony schortte de verzending van software en hardware naar Rusland en de activiteiten van zijn PlayStation Store in het land al in maart 2022 op.