Oud FNV-vakbondsman roept Nedcar-stakers op om door te gaan

Voormalig FNV-bestuurder Henk van Rees heeft donderdag tijdens een stakingsbijeenkomst in het Limburgse Holtum medewerkers van Nedcar opgeroepen door te gaan met actievoeren. Protest is volgens hem nodig totdat werkgever VDL met een goed sociaal plan komt. De honderden stakers die zich op de Markt in Holtum hadden verzameld, begroetten zijn oproep met applaus. De gezamenlijke vakbonden kondigden donderdag in Holtum een nieuwe 24 uursstaking aan, komende maandag.

Van Rees, inmiddels gepensioneerd, leidde de afgelopen decennia meerdere stakingsacties bij Nedcar, de laatste tien jaar geleden om een goed sociaal plan af te dwingen bij toenmalig vertrekkend eigenaar Mitsubishi. Hij wordt door veel medewerkers van Nedcar nog steeds op handen gedragen, zoals ook donderdag in Holtum weer bleek. In een toespraak tot de stakers zei hij het “godgeklaagd” te vinden dat VDL geen opvolger voor BMW heeft gevonden. “Limburg en Nederland zijn trots op Nedcar. Het kan niet zo zijn dat dit straks niet meer kan. Blijf knokken!” Hij riep VDL op “je verstand te gebruiken, maak er geen prestigeslag van en trek de portemonnee”.

Komende zaterdag bezoekt een hoge delegatie van BMW de autofabriek, lieten de vakbonden weten. “De reden van dat bezoek laat zich raden”, hield FNV-bestuurder Peter Reniers de stakers in een toespraak voor. “BMW zal vragen: waar blijven mijn auto’s!”.

De werknemers van Nedcar zijn donderdag begonnen aan hun achtste stakingsdag, die begonnen met twee wilde stakingen, en later door de vakbonden werden overgenomen met zes formele stakingsdagen. Volgens Reniers hebben zich opnieuw veel nieuwe leden voor de vakbond ingeschreven. “We tellen vandaag meer stakers als dinsdag”, zei hij.

Volgens de bonden heeft VDL geprobeerd donderdag een productieploeg bij elkaar te krijgen, bestaande uit werkwilligen en uitzendkrachten. Maar dat is niet gelukt, de werkwilligen zijn weer naar huis gestuurd, aldus Reniers.

De vakbonden voeren actie voor een nieuw sociaal plan nu een contract voor de productie van MINI’s begin volgend jaar afloopt. Een opvolger is niet gevonden, zodat massaontslagen dreigen. Bij Nedcar werken 3800 mensen.