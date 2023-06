Personeel autofabriek VDL Nedcar gaat voor de zesde keer staken

Medewerkers van de Limburgse autofabriek VDL Nedcar leggen donderdag opnieuw 24 uur het werk neer. Dat hebben de vakbonden aangekondigd, die daarmee een beter sociaal plan willen afdwingen. Het is de zesde door de bonden uitgeroepen stakingsdag inmiddels.

De acties volgen op het mislukken van de onderhandelingen over een nieuw sociaal plan. Dat moet er komen omdat begin volgend jaar een contract afloopt met BMW voor de productie van MINI’s in Born. Een opvolger is nog niet gevonden, zodat massaontslagen in het verschiet liggen. Bij Nedcar werken 3800 mensen. Voor het overgrote deel van hen is binnenkort geen werk meer.

VDL slaagde er dinsdag niet in om de middagdienst in de autofabriek op te starten. Er waren te weinig mensen bereid om te werken om voldoende bezetting te hebben. Eerder op de dag legde een door vakbonden georganiseerde staking de productie al stil in de assemblagefabriek.

VDL keurde die acties af en liet al weten niet van zins te zijn met een beter bod te komen. Het concern waarschuwde daarbij voor het mislopen van een bonus van 7500 euro als de medewerkers van Nedcar doorgaan met staken, bleek uit een interne mededeling van Nedcar-directeur John van Soerland aan het personeel.

Volgens FNV-bestuurder Peter Reniers probeerde het bedrijf met dit “dreigement” tweedracht te zaaien. Hij stelde dat dit waarschijnlijk averechts werkt en dat de medewerkers daardoor alleen maar bozer worden. Een woordvoerder van VDL ontkende dit weekend echter dat er sprake is van een dreigement. De bonus maakt juist deel uit van het laatste voorstel dat VDL heeft gedaan.