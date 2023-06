Provincie Limburg leeft mee met medewerkers Nedcar

De provincie Limburg leeft mee met de medewerkers van autofabriek Nedcar in Born, die donderdag te horen kregen dat 1800 van hen per 1 november hun baan verliezen. “We leven mee met de medewerkers van VDL Nedcar en de onzekerheid die de boodschap van de directie aan de ondernemingsraad van Nedcar bij hen op kan roepen”, zegt de Limburgse gedeputeerde Stephan Satijn (VVD) in een reactie op het slechte nieuws.

“Als provincie worden wij met regelmaat bijgepraat door de directie van VDL Nedcar en weten we dat zij al geruime tijd werken aan verschillende toekomstscenario’s voor de periode na afloop van het BMW-contract”, aldus Satijn. “We blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en vertrouwen erop dat de VDL Nedcar-directie zich maximaal inspant voor de toekomstige werkgelegenheid in Born.”

Op dit moment werken bij Nedcar volgens VDL 3950 medewerkers. De autofabriek heeft per 1 november voor duizend vaste medewerkers en achthonderd uitzendkrachten geen werk meer. Het gaat daarbij om productiemedewerkers en personeel in ondersteunende diensten. VDL zegt meer ontslagen rond 1 maart 2024 niet uit te sluiten. Dan loopt een contract met BMW af voor de productie van MINI’s.