Rusland beboet WhatsApp voor niet wissen verboden bericht

Berichtendienst WhatsApp heeft in Rusland een boete gekregen omdat het verboden informatie niet verwijderde. Voor de dienst is het de eerste keer dat hij zo’n boete krijgt, maar andere internetdiensten als Google, Twitter, TikTok en Telegram kregen al eerder boetes opgelegd.

Facebook en Instagram, die net als WhatsApp eigendom zijn van moederbedrijf Meta Platforms, zijn in Rusland zelfs verboden. Meta Platforms heeft het etiket ‘extremistisch’ gekregen van de Russische autoriteiten. Maar WhatsApp mocht dus wel zijn diensten blijven aanbieden.

De boete die WhatsApp kreeg bedraagt 3 miljoen roebel. Omgerekend is dat net geen 35.000 euro. De dienst had een chatgroep waar een in Rusland verboden antidepressiemiddel werd aangeboden in de lucht gehouden, melden Russische media.