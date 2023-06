Sittard-Geleen: ontslagen Nedcar lagen in lijn der verwachting

Voor de gemeente Sittard-Geleen kwamen de donderdag aangekondigde massaontslagen bij Nedcar niet onverwacht. De autofabriek ligt bij het dorpje Born, dat deel uitmaakt van de gemeente Sittard-Geleen. “Het lag in de lijn der verwachting dat VDL Nedcar zou aankondigen dat er een ontslagaanvraag zou komen voor medewerkers”, aldus de gemeente in een verklaring. “We hebben daarom de afgelopen tijd regelmatig gesproken met VDL Nedcar en we weten dat VDL bezig is met plannen voor de toekomst van de fabriek.”

“We zijn ondertussen ook al met verschillende partijen in gesprek over de toekomst van de medewerkers die straks ontslag wordt aangezegd; denk aan het UWV, de provincie, onderwijsinstellingen, andere gemeenten in Zuid-Limburg en uiteraard ook VDL Nedcar zelf.”

Alle betrokken instanties streven er straks naar mensen van werk naar werk te begeleiden. Hoe precies, moet nog duidelijk worden. “Is bijvoorbeeld bijscholing nodig, of omscholing? Dat is mede afhankelijk van de competenties van de mensen die straks geen werk meer hebben. Samen met VDL Nedcar gaan de genoemde partijen dat de komende tijd in kaart brengen.”