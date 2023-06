Vakbonden: aankondiging massaontslag Nedcar is olie op vuur

Het persbericht van VDL donderdag dat per 1 november 1800 mensen hun baan kwijtraken bij autofabriek Nedcar in Born, is bij de vakbonden niet goed gevallen. FNV en CNV zeiden het via de media te hebben moeten vernemen, op een moment waarop ook de ondernemingsraad nog van niets wist. CNV-bestuurder Jeroen Bruinsma zegt zijn bedenkingen te hebben over de manier waarop VDL dit naar buiten heeft gebracht. FNV-bestuurder Peter Reniers zei dat VDL eerst de vakbonden en de ondernemingsraad had moeten informeren in plaats van de pers. Beide vakbondsbestuurders zeggen dat het bericht over de massaontslagen “olie op het vuur is”.

“Mensen realiseren zich nu, dat het eindig is, hun baan bij Nedcar”, zei Reniers in een reactie. “Ze gaan zich nu pas echt zorgen maken over hun toekomst, nu er een datum is. En dat zonder dat er een goed sociaal plan is afgesproken. Ik verwacht nog meer stakers.”

“Dat VDL dit laat weten op de zesde stakingsdag, daar kan ik geen begrip voor hebben”, zei Bruinsma. “Het is al heel onrustig, mensen zijn zwaar teleurgesteld en gefrustreerd, dat wordt er met dit bericht niet beter op. Dit komt op een heel ongelukkig moment.”

VDL laat weten het oude sociaal plan uit 2021 te hanteren als vangnet voor de mensen die hun baan verliezen. De vakbonden zijn daartegen en eisen een beter sociaal plan. Om die reden wordt ook donderdag weer gestaakt bij Nedcar. “Om dit zo te stellen, dat VDL uitgaat van het oude sociaal plan, is zeer ongepast”, vindt Reniers. “De omstandigheden zijn anders dan in 2021, er is afgesproken dat bij wijziging van de omstandigheden opnieuw gepraat moet worden over een verbetering van het plan. VDL weigert daarover serieus te onderhandelen.”