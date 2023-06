Wolters Kluwer zet AEX op stevige winst na koopadvies

De AEX-index op het Damrak wist donderdag stevig te herstellen, mede dankzij een flinke koerswinst van Wolters Kluwer. De informatieleverancier profiteerde van een koopadvies door Exane BNP Paribas. De analisten van de Franse zakenbank zien Wolters Kluwer als een potentiële winnaar op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI). Het aandeel klom 3,5 procent en was daarmee de sterkste stijger bij de hoofdfondsen.

De goedkeuring van de Amerikaanse schuldendeal zorgde eveneens voor opluchting bij beleggers. Ondanks enig verzet binnen de Republikeinse Partij werd het akkoord over de verhoging van het schuldenplafond van de overheid aangenomen door het Huis van Afgevaardigden. Het gevaar dat de Amerikaanse overheid niet meer aan haar schuldverplichtingen zou kunnen voldoen lijkt daarmee zo goed als zeker geweken.

Ook kwamen er nieuwe inflatiecijfers van de eurozone. Daaruit bleek dat alleen in Nederland de inflatie in mei verder is toegenomen. In het hele eurogebied koelde de inflatie af tot 6,1 procent, van 7 procent in april. Ondanks de afkoeling ligt de inflatie in de eurozone nog altijd ruim boven de doelstelling van 2 procent van de Europese Centrale Bank (ECB).

De AEX noteerde rond het middaguur 1 procent hoger op 756,11 punten. De MidKap klom 0,3 procent tot 907,22 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,1 procent.

Naast Wolters Kluwer deed ArcelorMittal goede zaken met een plus van dik 2 procent. De staalmaker profiteerde van positief nieuws over de Chinese industrie. Fusiebedrijf DSM-Firmenich voerde de schaarse dalers aan met een min van 1,3 procent. Aegon won 0,8 procent. De verzekeraar heeft de verkoop van zijn activiteiten in Polen en Roemenië aan zijn Oostenrijkse branchegenoot Vienna Insurance Group (VIG) afgerond.

Bij de kleinere bedrijven zakte Pharming 1 procent. De biotechnoloog verkoopt zijn zogeheten Priority Review Voucher (PRV) voor zeldzame kinderziekten aan de Zwitserse farmaceut Novartis voor 21,1 miljoen dollar.

In Londen kelderde Dr. Martens 9 procent na tegenvallende resultaten van het Britse schoenenmerk. Rémy Cointreau daalde 0,1 procent in Parijs. Het Franse drankenconcern boekte afgelopen boekjaar meer winst dan verwacht, maar bereidt zich wel voor op mindere verkopen in de Amerikaanse markt.

De euro was 1,0698 dollar waard, tegen 1,0665 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,3 procent goedkoper op 67,88 dollar. Brentolie kostte 0,2 procent minder op 72,44 dollar per vat.