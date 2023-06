Woningplatform ziet interesse voor schaars huuraanbod stijgen

Woningzoekers verdringen zich steeds meer rond de huurwoningen in de vrije sector die beschikbaar zijn, maakt woonplatform Pararius op uit eigen cijfers. In de eerste drie maanden van dit jaar kwamen per vrijkomende huurwoning gemiddeld 33 aanvragen voor een bezichtiging of informatie over een woning binnen, terwijl dat twee jaar eerder nog maar acht aanvragen waren. Volgens Pararius-directeur Jasper de Groot hangt die toename samen met een afname van het aantal beschikbare huurwoningen in grote steden.

Via Pararius werden in het eerste kwartaal van dit jaar iets meer dan 2500 huurwoningen in de vrije sector aangeboden in Amsterdam. Dat waren er in het eerste kwartaal van 2021 nog bijna 7000. Ook in Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht lag het aantal vrijkomende huurwoningen veel lager dan twee jaar eerder.

Dat zich per huurwoning meer woningzoekers melden, is mogelijk ook te verklaren door het effect van de coronapandemie. Die zorgde er begin 2021 voor dat er veel minder expats naar Nederland kwamen, die een belangrijke doelgroep vormen voor verhuurders. Maar cijfers van Pararius wijzen er ook op dat het totale aantal aanvragen in de eerste maanden van dit jaar ook veel hoger was dan in de jaren 2018 en 2019.

Pararius, met onder andere makelaars en vastgoedbeleggers als klanten, wijst naar de strengere regelgeving voor de huursector als oorzaak van de krimp van het aanbod. Zo is het de bedoeling dat binnenkort ook de huurprijzen voor woningen in het middensegment worden gereguleerd. Volgens De Groot verkopen vooral particuliere investeerders huurwoningen nu uit vrees voor die extra regels.

“Het aantal beschikbare vrije sector huurwoningen neemt op deze manier drastisch af. De vraag naar huurwoningen blijft echter onverminderd groot. Dit leidt ertoe dat de woningmarkt meer en meer uit balans raakt en makelaars overspoeld worden met aanvragen van huurders”, stelt hij.

De Woonbond, die opkomt voor huurdersrechten, vindt de verdere regulering juist hard nodig voor een betaalbaar huuraanbod. “Er is geen reden om dat af te willen zwakken of tegen te willen houden”, zegt een woordvoerder. Wel erkent hij dat het verbod van sommige gemeenten op het opkopen van huizen voor beleggers voor een afname van huurwoningen kan hebben gezorgd. “Maar dat gaat specifiek om woningen die anders voor de neus van veel starters worden weggekaapt en vervolgens duur worden verhuurd. Als die terugkomen op de koopmarkt is dat geen ramp.”