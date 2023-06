Aandacht voor banenrapport VS na goedkeuring schuldendeal

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht vrijdag vooral uit naar het Amerikaanse banenrapport, dat later op de dag verschijnt. Nu het gevaar van wanbetaling door de Verenigde Staten is geweken gaan beleggers weer over tot de orde van de dag. Na het Huis van Afgevaardigden is ook de Amerikaanse Senaat akkoord met de verhoging van het schuldenplafond van de overheid. President Joe Biden zal het wetsvoorstel “zo snel mogelijk” ondertekenen en vrijdag een toespraak houden.

De belangrijkste vraag is nu wat de Federal Reserve later deze maand met de rente gaat doen. Beleggers hopen dat de Amerikaanse centrale bank het rentetarief in de grootste economie ter wereld niet verder zal gaan verhogen. Verschillende beleidsmakers van de Fed hebben de afgelopen tijd gehint op een mogelijke pauze in het beleid van renteverhogingen. Aangezien de situatie op de arbeidsmarkt een belangrijke rol speelt in het rentebeleid van de Fed zal dan ook scherp worden gelet op de banengroei en de werkgelegenheid in de VS.

De AEX-index stevent af op een openingswinst van een half procent en ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting hoger openen. De Aziatische markten lieten vrijdag stevige winsten zien. De Nikkei in Tokio sloot 1,2 procent hoger onder aanvoering van techinvesteerder SoftBank (plus 4 procent).

De Hang Seng-index in Hongkong, die eerder deze week nog de laagste stand van dit jaar aantikte, steeg maar liefst 3,9 procent. De hoop dat de Fed de rente niet verder zal opschroeven wakkerde de kooplust aan en zorgde voor flinke koerswinsten bij de Chinese techbedrijven. Internet- en gamebedrijf Tencent, waarvan de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus grootaandeelhouder is, kreeg er dik 5 procent bij.

Verzekeraar NN Group houdt vrijdag zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering en het aandeel van concurrent ASR noteert ex dividend. Majorel werd door Berenberg van de kooplijst gehaald. Volgens de analisten van de Duitse investeringsbank is de kans klein dat nog een andere koper zich meldt voor het callcenterbedrijf. Ook wordt het overnamebod van 3 miljard euro door het Franse Teleperformance gesteund door de belangrijkste aandeelhouders van het in Luxemburg gevestigde Majorel.

De euro was 1,0775 dollar waard, tegen 1,0749 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omhoog na de stevige stijging op donderdag. Een vat Amerikaanse olie werd 0,9 procent duurder op 70,74 dollar. Brentolie kostte 1 procent meer op 74,99 dollar per vat.