Amerikaanse topbankier Dimon na bezoek aan China ook naar Taiwan

De Amerikaanse topbankier Jamie Dimon, baas van de grote bank JPMorgan Chase, gaat na zijn bezoek aan China ook naar Taiwan. Dimon zou vrijdag aankomen in Taiwan, dat door China wordt gezien als afvallige regio.

De spanningen tussen China en de Verenigde Staten lopen de laatste tijd steeds verder op. Het bezoek van Dimon aan Taiwan komt daarom op een gevoelig moment. De topman was deze week in de Chinese havenstad Shanghai op een evenement van JPMorgan Chase en zou daar onder meer gesproken hebben met een hoge Chinese regeringsfunctionaris. Hij gaat in Taiwan praten met lokale werknemers en klanten van de bank.

De laatste tijd hebben meerdere topbestuurders een bezoek gebracht aan Taiwan, onder wie topman Jensen Huang van chipconcern Nvidia. Ook China heeft de afgelopen tijd hoge zakenlieden verwelkomd, onder wie topman Elon Musk van Tesla deze week en in maart Tim Cook van Apple.

Eerder deze week zei de 67-jarige Dimon dat hij na zijn tijd bij JPMorgan Chase mogelijk politieke aspiraties heeft, hoewel hij meermaals speculaties over een presidentskandidatuur tegengesproken heeft. Dimon staat sinds 2005 aan het hoofd van de grootste bank van de Verenigde Staten.