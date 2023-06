Grote storing bij ING maakt inloggen in app onmogelijk

ING kampt met een grote storing. Alle Nederlandse klanten van de bank kunnen vrijdagmiddag niet inloggen voor internetbankieren of de ING-app voor de mobiele telefoon. Ook betalen via iDEAL is niet mogelijk, laat een woordvoerster van het financiƫle concern weten.

Volgens de zegsvrouw werkt ING aan het oplossen van het probleem. Wanneer de storing verholpen is kan ze nog niet zeggen. Ook de oorzaak van het euvel is nog niet bekend. Klanten van ING kunnen nog wel pinnen in winkels. Ook geld uit de muur halen is nog steeds mogelijk.

ING heeft dit jaar vaker last van storingen. In maart duurde het uren voor ING de technische problemen had opgelost. En in februari was het zeker dertien uur lang onmogelijk om online te bankieren. Dat kwam omdat interne systemen niet meer goed met elkaar communiceerden.