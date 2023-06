Opnieuw belangrijke bestuurder weg bij Twitter

Ella Irwin, de belangrijkste manager die verantwoordelijk is voor contentbeheer en -beleid bij berichtendienst Twitter, heeft ontslag genomen. Twitter-eigenaar Elon Musk ziet daarmee opnieuw een van zijn belangrijke bestuurders vertrekken. Irwin bevestigde haar vertrek, dat eerder door zakenblad Fortune werd gemeld, in een e-mail. De redenen voor haar aftreden zijn niet duidelijk.

Als hoofd van de afdeling vertrouwen en veiligheid hielp Irwin toezicht te houden op het beleid van Twitter inzake intimidatie, aanzetten tot haat en gewelddadige content. Die regels werden onder Musk juist versoepeld. Ze was ook nauw betrokken bij het opschorten van accounts en reageerde regelmatig op Twitter-gebruikers van wie de accounts waren geblokkeerd.

Volgens huidige en voormalige werknemers van Twitter was Irwin een van Musks meest vertrouwde leidinggevenden, die bereid was om zijn beslissingen op het gebied van content op het socialemediaplatform uit te voeren en te verdedigen. Veel adverteerders en gebruikers van Twitter vonden echter dat het platform onder Musk te ‘gastvrij’ was geworden voor haatzaaiende berichten. Musk liet in maart al weten dat de advertentie-inkomsten van Twitter sinds oktober met de helft zijn afgenomen.

Irwin is de tweede baas van de afdeling vertrouwen en veiligheid die aftreedt sinds Musk het roer bij Twitter heeft overgenomen. De eerste, Yoel Roth, vertrok in november. Na zijn vertrek uitte Roth veel kritiek op het contentbeleid van het bedrijf.

Eurocommissaris Thierry Breton meldde eind mei dat Twitter zich niet langer aan een vrijwillige Europese gedragscode voor internetplatforms houdt en uit deze EU-overeenkomst is gestapt. Volgens Breton betekent dat echter niet dat Twitter daarmee ontkomt aan bepaalde verplichtingen, want het bestrijden van desinformatie wordt vanaf 25 augustus een wettelijke verplichting voor internetplatforms onder de Digital Services Act (DSA).