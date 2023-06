Optimisme op Wall Street na schuldendeal en banenrapport

De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag met aanzienlijke winsten geƫindigd. Het optimisme kreeg de overhand nadat ook de Senaat had ingestemd met het verhogen van het schuldenplafond voor de federale overheid van de Verenigde Staten, waarmee betalingsproblemen voor de grootmacht zijn afgewend. Sportmerk Lululemon maakte indruk met kwartaalcijfers en won fors aan waarde.

Beleggers verwerkten ook de nieuwe cijfers over de Amerikaanse arbeidsmarkt. Daar kwamen veel meer banen bij dan economen in doorsnee hadden verwacht, maar ook de werkloosheid liep iets op. Ondertussen hopen beleggers dat de Federal Reserve een pas op de plaats maakt met het verhogen van de rente, die het afgelopen jaar hard omhoog ging om de sterke inflatie te bestrijden.

De Dow-Jonesindex ging met een winst van 2,1 procent het weekend in en sloot op 33.762,76 punten. De S&P 500 steeg 1,5 procent tot 4282,37 punten en techgraadmeter Nasdaq ging 1,1 procent omhoog tot 13.240,77 punten.

Lululemon eindige ruim 11 procent hoger. De Canadees-Amerikaanse sportkledingfabrikant, onder andere bekend van yogaleggings, lijkt geen last te hebben van de hoge inflatie en zag de verkopen in het afgelopen kwartaal sterk toenemen. Ook is het merk positiever over de omzet en winst in de rest van dit jaar.

Telecombedrijven reageerden sterk op mediaberichten dat Amazon (plus 1,2 procent) van plan is zeer goedkoop of gratis draadloos internet aan te bieden aan klanten met een Prime-abonnement. T-Mobile US zakte 5,5 procent en branchegenoten Verizon en AT&T verloren tot 3,8 procent. Satellietbedrijf Dish Network, dat het webwinkelconcern mogelijk gaat helpen met de telecomverbindingen, schoot juist 16 procent omhoog.

Industrieel conglomeraat 3M staat volgens persbureau Bloomberg op het punt een schikking van 10 miljard dollar te treffen met Amerikaanse steden vanwege PFAS-vervuiling. Dat zou het bedrijf veel kostbare rechtszaken schelen. Beleggers zetten het aandeel bijna 9 procent hoger.

Ook de olieprijzen stegen licht. Persbureau Reuters meldde op basis van ingewijden dat oliekartel OPEC overweegt de productie opnieuw te verlagen, wat de de prijzen hoog moet houden. Een vat Amerikaanse olie steeg 2,7 procent in prijs tot 71,98 dollar. Brentolie werd 2,8 procent duurder op 76,39 dollar per vat. De euro was 1,0708 dollar waard, tegenover 1,0720 dollar bij het slot van de Europese beurzen.