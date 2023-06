Sportmerk Lululemon grote winnaar op positief Wall Street

Lululemon is vrijdag hard gestegen bij de opening van de beurzen in New York. De Canadees-Amerikaanse sportkledingfabrikant, onder andere bekend van yogaleggings, lijkt geen last te hebben van de hoge inflatie en zag de verkopen in het afgelopen kwartaal sterk toenemen. Ook gaf het sportmerk positieve verwachtingen af voor huidige kwartaal en werden de omzet- en winstverwachtingen voor het hele boekjaar verhoogd. Het aandeel werd beloond met een koerswinst van 15 procent. Branchegenoot Nike ging mee omhoog en won 3 procent.

Beleggers reageerden daarnaast op het banenrapport van de Amerikaanse overheid. Daaruit blijkt dat het aantal banen in de grootste economie ter wereld harder is gestegen dan verwacht in mei. De situatie op de arbeidsmarkt speelt een belangrijke rol in het rentebeleid van de Federal Reserve en zegt tegelijkertijd iets over de gezondheid van de Amerikaanse economie. De Amerikaanse centrale bank vergadert later deze maand opnieuw over de rente en beleggers hopen dat de Fed zal afzien van verdere verhogingen.

De goedkeuring van de deal over de verhoging van het schuldenplafond van de overheid door de Amerikaanse Senaat zorgde voor opluchting. Het risico dat de Verenigde Staten niet meer aan de schuldverplichtingen zouden kunnen voldoen is daarmee van de baan. De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 1 procent hoger op 33.389 punten. De brede S&P 500 steeg ook 1 procent tot 4262 punten en techbeurs Nasdaq won 1,1 procent tot 13.242 punten.

Broadcom klom 2 procent. De Amerikaanse chipproducent presteerde afgelopen kwartaal beter dan analisten en beleggers hadden verwacht. De omzetverwachting voor het huidige kwartaal viel echter wat tegen.

SentinelOne zag bijna een derde van zijn beurswaarde verdampen na tegenvallende resultaten. Het cyberbeveiligingsbedrijf verlaagde ook zijn omzetverwachting voor het hele jaar. Discountwinkelketen Five Below steeg daarentegen 5,6 procent dankzij goed ontvangen kwartaalcijfers.

Li Auto dikte bijna 6 procent aan. De Chinese fabrikant van elektrische auto’s, die ook een notering heeft in New York, leverde in mei ruim twee keer zoveel auto’s af vergeleken met een jaar eerder.

De euro was 1,0761 dollar waard, tegen 1,0749 dollar een dag eerder. De olieprijzen gingen verder omhoog in aanloop naar de vergadering van oliekartel OPEC+ komende zondag. Een vat Amerikaanse olie werd 2,6 procent duurder op 71,96 dollar. Brentolie kostte 2,5 procent meer, op 76,13 dollar per vat.