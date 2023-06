Techbedrijven helpen beurs in Hongkong aan flinke winst

De aandelenbeurs in Hongkong schoot vrijdag omhoog dankzij sterke koerswinsten van de Chinese techbedrijven. Beleggers waren opgelucht dat ook de Amerikaanse Senaat het akkoord over de verhoging van het schuldenplafond van de overheid heeft goedgekeurd. Eerder stemde het Huis van Afgevaardigden al in met de schuldendeal. Daardoor is voorkomen dat de Verenigde Staten voor het eerst in de geschiedenis zonder geld zouden komen te zitten.

De hoop dat de Amerikaanse Federal Reserve later deze maand zal besluiten om de rente niet nog verder te verhogen wakkerde daarbij de kooplust onder beleggers aan. Hoge rentetarieven zijn slecht nieuws voor aandelenbeleggingen en vooral voor snelgroeiende techbedrijven. In dat kader wordt ook uitgekeken naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat later op de dag bekend wordt gemaakt. De situatie op de arbeidsmarkt speelt namelijk een belangrijke rol bij het rentebesluit van de Fed.

De Chinese zoekmachine Baidu dikte ruim 6 procent aan en de tech- en webwinkelconcerns Alibaba en JD.com stegen rond de 6 procent. Internet- en gamesbedrijf Tencent, waarvan de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus grootaandeelhouder is, kreeg er 5 procent bij. De Hang Seng-index in Hongkong, die eerder deze week nog de laagste stand van dit jaar bereikte, won daardoor 3,7 procent. Ook de Chinese makers van elektrische auto’s en de casinobedrijven in gokparadijs Macau lieten flinke koerswinsten zien. De beurs in Shanghai won 0,8 procent.

In Tokio steeg techinvesteerder SoftBank dik 4 procent, mede dankzij een adviesverhoging. De Japanse hoofdindex, de Nikkei 225, noteerde kort voor sluiting van de beurshandel 1 procent in de plus. Techconcern Panasonic won 3,6 procent en autofabrikant Toyota klom 2,8 procent. De Japanse chipbedrijven Advantest en Tokyo Electron verloren daarentegen 0,9 en 2,1 procent, na de recente sterke opmars in de chipsector.

De Kospi in Seoul klom 1 procent onder aanvoering van techconcern Samsung (plus 1,4 procent). Ook werd bekendgemaakt dat de inflatie in Zuid-Korea in mei is afgekoeld tot 3,3 procent, van 3,7 procent een maand eerder. De inflatie staat daarmee op het laagste niveau sinds oktober 2021. De All Ordinaries in Sydney bleef wat achter met een plus van 0,4 procent.