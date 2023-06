Vijfhonderd e-mailadressen van ABP-gepensioneerden gelekt

Door een “menselijke fout” bij het verzenden van een e-mail, zijn vijfhonderd e-mailadressen van gepensioneerden bij pensioenfonds ABP gelekt. Dat bevestigt een woordvoerster na berichtgeving van De Telegraaf.

Volgens de zegsvrouw zijn de e-mailadressen ingevoerd in het verkeerde invulveld. Die hadden namelijk ingevuld moeten worden op de zogeheten BCC-regel. Daardoor weten ontvangers van een mail niet naar welke adressen het bericht nog meer is verstuurd. Maar in plaats daarvan zijn de e-mailadressen op de CC-regel ingevuld, waardoor de mailadressen van alle ontvangers wel zichtbaar waren.

ABP beheert de pensioenen voor mensen die werken in het onderwijs of voor de overheid. Inmiddels is het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, aldus de woordvoerster. Alle betrokkenen zijn op de hoogte gesteld.