Zeepmaker Henkel heeft optie voor terugkopen activiteiten Rusland

De Duitse zeepmaker Henkel, bekend van merken als Pritt en Persil, heeft de mogelijkheid om zijn activiteiten in Rusland binnen nu en tien jaar terug te kopen. Voorwaarde is wel dat de omstandigheden in en de relatie met dat land “fundamenteel” veranderen. Dat zei Henkel-topman Carsten Knobel in een interview met de krant Rheinische Post.

Een staakt-het-vuren of een einde aan de oorlog met Oekraïne is niet genoeg, aldus Knobel. De bepaling die het terugkopen mogelijk maakt, is opgenomen in een overeenkomst die getekend is in april. Daarmee werden de zakelijke activiteiten van Henkel in Rusland verkocht aan een vereniging van lokale investeerders. Met die verkoop was ongeveer 600 miljoen euro gemoeid.

Knobel geeft in het interview verder aan dat het helemaal staken van de activiteiten in Rusland “geen optie” was. Hij zegt te hebben gehandeld “in het belang van het bedrijf en de aandeelhouders”, waarbij ook de verantwoordelijkheid voor Russische werknemers meespeelde. Bovendien dreigde volgens Knobel volledige onteigening van de fabrieken, als Henkel deze had gesloten.