Waakhond VS klaagt cryptobeurs Binance en oprichter aan

De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft cryptobeurs Binance en oprichter Changpeng Zhao aangeklaagd. Die zouden verkeerd zijn omgesprongen met de inleg van klanten, investeerders en toezichthouders hebben misleid en de regels rondom effecten hebben overtreden. SEC-voorzitter Gary Gensler stelt dat consumenten hun “zuurverdiende bezittingen” niet “via of bij deze onwettelijke platformen” zouden moeten onderbrengen.

Binance noemde de aanklacht in een reactie teleurstellend. De cryptobeurs zegt lang met de SEC in gesprek te zijn geweest om de zaak te schikken. Ook zegt Binance zich voor de rechter te zullen verweren. Binance is geen beursgenoteerd bedrijf. De cryptobeurs heeft geen officieel hoofdkantoor, maar valt onder de regels in Bermuda.

In de Verenigde Staten is Binance al sinds 2019 verboden. Daarna richtte het bedrijf dochter Binance.US op dat aan alle regels zou voldoen, maar ook die is al in zes staten verboden. En krijgt nu dus de autoriteiten achter zich aan omdat Binance.US niet echt losstaat van het moederbedrijf.

In Nederland kreeg Binance vorig jaar een boete van 3,3 miljoen euro van De Nederlandsche Bank (DNB). De toezichthouder stelde dat de cryptobeurs zijn diensten aanbood zonder wettelijk verplichte registratie bij de centrale bank.

Cryptomunten werden flink minder waard na het nieuws van de Amerikaanse aanklacht. Zo werd bitcoin 6,3 procent minder waard op ruim 25.500 dollar. Andere cryptomunten verloren tot haast 10 procent aan waarde.