ASML, ASMI en Besi bij grotere verliezers op Amsterdamse beurs

Chipbedrijven ASML, ASMI en Besi hoorden dinsdag bij de grotere verliezers op de Amsterdamse beurs. Volgens persbureau Bloomberg blijft de Taiwanese chipfabrikant TSMC, een grote klant van de chipmachines van ASML, namelijk voorzichtig met zijn investeringen dit jaar. Beleggers deden het verder rustig aan na de recente opmars die volgde op de opluchting over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. Alle aandacht gaat nu uit naar de rentebesluiten van de Europese Centrale Bank (ECB) en de Federal Reserve, die volgende week op het programma staan.

Chipmachinefabrikant ASML sloot bijna 1 procent lager, branchegenoten ASMI en Besi leverden tot bijna 2 procent in. NN Group (min 4,4 procent) was de grootste daler bij de hoofdfondsen aan het Damrak. De verzekeraar noteerde ex dividend. Dat betekent dat het aandeel van NN geen recht meer geeft op het dividend over de afgelopen periode. De koers van het aandeel zakt daardoor doorgaans met ongeveer de waarde van het dividend.

De AEX-index ging 0,2 procent lager de handel uit op 762,22 punten. De MidKap verloor 0,1 procent tot 925,51 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 0,4 procent.

Grootste daler bij de middelgrote fondsen in Amsterdam was maaltijdbezorger Just Eat Takeaway met een koersverlies van ruim 4 procent. Maandag stond het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl nog in de kopgroep van de MidKap met een winst van 1,6 procent. In de VS was een overeenkomst met webwinkelbedrijf Amazon om abonnees van Amazon Prime ook gratis toegang te geven tot Grubhub+ met een jaar verlengd. Maar tegelijk kwamen analisten van de Amerikaanse zakenbank Citi met een forse verlaging van het koersdoel. Volgens de kenners zou het bedrijf zich “dringend” moeten opsplitsen om de aandelenkoers een flinke impuls te geven. Citi riep het concern op de Amerikaanse dochter Grubhub snel te verkopen en zijn activiteiten in Zuid-Europa en AustraliĆ« van de hand te doen.

In Kopenhagen steeg Novo Nordisk dik 4 procent. De Deense farmaceut voert gesprekken met Biocorp (plus 15,7 procent) om een meerderheidsbelang te nemen in de Franse fabrikant van medische apparatuur.

De euro was 1,0695 dollar waard, tegen 1,0715 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie zakte 0,4 procent in prijs tot 71,87 dollar. Brentolie kostte 0,5 procent minder op 76,30 dollar per vat.