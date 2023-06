Australische beurs zakt na verrassende renteverhoging

De aandelenbeurs in Sydney ging dinsdag omlaag in een overwegend positieve regio. Beleggers reageerden op het verrassende besluit van de Australische centrale bank om de rente te verhogen naar 4,1 procent. Economen hadden juist verwacht dat de rente ongewijzigd zou blijven op 3,85 procent. Volgens Australische centrale bankiers heeft de inflatie in het land wel de piek bereikt, maar is deze nog altijd te hoog. De All Ordinaries in Sydney zakte 0,9 procent.

Aziatische aandelenmarkten lieten kleine winsten zien. Beleggers deden het rustig aan na de recente opmars die werd veroorzaakt door de opluchting over de verhoging van het schuldenplafond van de Amerikaanse overheid. Alle aandacht gaat nu uit naar de rentebesluiten van de centrale banken in Europa en de Verenigde Staten, die volgende week op het programma staan.

De Aziatische toeleveranciers van Apple noteerden gemengd. Beleggers waren niet onder de indruk van de nieuwe producten die het Amerikaanse techconcern aankondigde, waaronder zoals verwacht de mixed-realitybril Apple Vision Pro. Verder kondigde Apple ook nieuwe versies van zijn software voor onder meer de iPhone, iPad, Mac en Apple Watch aan.

Ook kwam Apple met een nieuwe 15 inch MacBook Air en een versie van de Apple Studio-desktop computer met snellere chips. Die nieuwe, zelf ontworpen chips vormen ook de basis van de nieuwe Mac Pro-desktopcomputer. Die professionele computer was als enige nog niet voorzien van Apples eigen chips. De Taiwanese chipmaker TSMC die deze Apple-chips zou maken, steeg 0,7 procent.

Het Taiwanese Foxconn, dat de iPhones voor Apple maakt, verloor 0,4 procent op de beurs in Taipei en lenzenfabrikant Largan Precision zakte 2 procent. De in Hongkong genoteerde lenzenmaker Sunny Optical Technology Group verloor 1 procent. In Tokio wonnen TDK en Murata Manufacturing 0,4 procent.

De Japanse Nikkei stond kort voor sluiting van de markt 0,7 procent in de plus. De Japanse hoofdindex won een dag eerder al ruim 2 procent en eindigde voor het eerst sinds 1990 boven de 32.000 punten. Techinvesteerder SoftBank steeg 1 procent en autofabrikant Toyota klom 0,7 procent.

De Hang Seng-index in Hongkong stond tussentijds 0,5 procent in de plus en de hoofdindex in Shanghai klom 0,1 procent. Beleggers keken vooral uit naar de Chinese export- en importcijfers die woensdag worden bekendgemaakt. In Zuid-Korea hadden beleggers een vrije dag.