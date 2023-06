IEA: energietoegang voor hele wereldbevolking lukt niet per 2030

De wereld gaat er niet in slagen om iedere wereldburger tegen 2030 toegang te geven tot betaalbare, betrouwbare, duurzame en moderne energie. Dat oordeel velt het Internationaal Energie Agentschap (IEA) dat keek naar de voortgang van dat ontwikkelingsdoel van de Verenigde Naties. Het tempo waarmee meer mensen toegang tot energie krijgen is de laatste jaren afgenomen.

In 2010 had 84 procent van de wereldbevolking toegang tot elektriciteit. In 2021 was dat toegenomen tot 91 procent, maar in de coronajaren kwamen er minder nieuwe aansluitingen bij. Vooral plattelandsgebieden blijven, ondanks allerlei projecten, achter bij de stad.

Van het deel van de wereldbevolking dat geen stroomaansluiting heeft, woont 80 procent in Afrika beneden de Sahara. Dat percentage is gelijk gebleven sinds 2010.

Ook gaat het niet lukken om de hele wereldbevolking schone energie te leveren om te koken. Tot wel 2,3 miljard mensen, meer dan een kwart van de wereldbevolking, gebruikt traditionele brandstoffen als hout om te koken. Dat betekent ook dat zij veel tijd kwijt zijn aan het sprokkelen van brandhout waardoor vrouwen niet of minder lang kunnen werken en kinderen niet of minder lang naar school kunnen.

Als we op de huidige voet doorgaan zijn er in 2030 nog altijd 1,9 miljard mensen die geen schone energie hebben om te koken. 660 miljoen mensen hebben dan nog steeds geen toegang tot stroom.