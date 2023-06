Man (53) uit Aerdenhout aangehouden voor dividendstripping

Een 53-jarige man uit de gemeente Aerdenhout is dinsdag aangehouden in een onderzoek van de FIOD. Hij wordt verdacht van het doen van onjuiste aangiften dividendbelasting en het zogeheten dividendstrippen, waardoor de belastingdienst ruim 4 miljoen euro onterecht zou hebben uitbetaald. Zijn woning en kantoor zijn doorzocht. Ook is er gezocht in het kantoor van zijn belastingadviseur, meldt het Openbaar Ministerie.

Het OM ziet dividendstrippen als een ernstige vorm van georganiseerde witteboordencriminaliteit. Door aandelen op het juiste moment te verhandelen kan meer dividendbelasting terug worden gevraagd dan waar recht op is. De fraudes, met namen als cum/cum- en cum/ex-fraude, benadelen de schatkist jaarlijks voor honderden miljoenen euro’s. Volgens onderzoeksjournalistiek medium Follow the Money is de in Aerdenhout gearresteerd man de bedenker van deze fraudesoorten.

In de zaak waar nu de arrestatie is verricht, gaat het om zogeheten cum/cum-fraude. Daarbij worden aandelen rond de datum van de uitbetaling van het dividend tijdelijk bij een buitenlandse partij gestald die de in Nederland te betalen dividendbelasting kan terugvragen.

Maar volgens Follow the Money is de gearresteerde man ook een belangrijke verdachte in een Duits onderzoek naar zogeheten cum/ex-fraude. Daarbij worden aandelen rond de datum van de dividendbetaling verkocht en claimen zowel koper als verkoper de dividendbelasting terug. De gearresteerde zou ook bij justitie en belastingdiensten van andere Europese landen in beeld zijn.

Het OM in Nederland heeft in totaal drie strafrechtelijke onderzoeken naar dividendstrippen lopen. Daarover zegt justitie verder niets. Wel verwijst het OM naar een onderzoek van de Universiteit van Mannheim en onderzoeksnetwerk Correctiv over de omvang van dividendfraude. Van 2000 tot 2020 zou daardoor in Europa 141 miljard euro aan dividendbelasting onterecht zijn terugbetaald, waarvan 26 miljard door Nederland.