Ryanair schrapt 400 vluchten om staking Franse luchtverkeersleiders

Ryanair heeft vierhonderd vluchten geannuleerd vanwege stakingen door luchtverkeersleiders in Frankrijk. De meeste van deze vluchten gingen naar of kwamen uit Ierland, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Italië en Spanje. Dat meldt de luchtvaartmaatschappij op Twitter.

“Hoewel we het recht van de Franse vakbonden om te staken respecteren, zouden het Franse binnenlandse vluchten moeten zijn die worden geannuleerd”, meldt Ryanair in een aanvullend bericht op Twitter.

Maar in plaats daarvan gaat het met name om overvluchten, stelt de budgetmaatschappij. Die betreffen vliegtuigen die enkel over Frans grondgebied vliegen, maar daar niet landen. Ook die vluchten zijn niet mogelijk, omdat er door de staking onvoldoende toezicht is op het Franse luchtruim.

Vorige week diende de Ierse budgetmaatschappij uit onvrede al een petitie in bij de Europese Commissie. Die werd ondertekend door ruim 1,1 miljoen passagiers “die het zat zijn dat hun vakantie wordt verpest omdat overvluchten onnodig worden geannuleerd tijdens Franse stakingen door luchtverkeersleiders”, aldus Ryanair.

Het is dinsdag de veertiende keer dat Franse vakbonden nationale stakingen hebben georganiseerd tegen de pensioenplannen van de overheid. Naar verwachting zouden zo’n 400.000 tot 600.000 mensen opdagen bij de protesten. Dat zou minder zijn dan de opkomst van ruim 1 miljoen mensen eerder dit jaar.

De verwachte impact van de stakingen varieerde dinsdag. Zo ging de nationale spoorwegmaatschappij SNCF ervan uit dat de dienstregeling “licht verstoord” zou zijn. Het metronetwerk in en rondom Parijs zou normaal functioneren. Op de luchthaven Parijs-Orly is daarentegen een derde van de vertrekkende vluchten geannuleerd.