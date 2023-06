Schiphol in Kamer: help ons druk te houden op minister

De Tweede Kamer kan Schiphol helpen om sneller orde op zaken te stellen bij de bagageafhandeling en het verbeteren van de werkomstandigheden op het platform. Dat zei topman Ruud Sondag van de luchthaven dinsdag in gesprek met leden van de Tweede Kamer. Ook Jaap de Bie van vakbond FNV beaamde dat. De Kamerleden kunnen druk uitoefenen op ministers om regels aan te scherpen.

Sondag benadrukte dat onder zijn leiding Schiphol een draai heeft gemaakt en het pure rendementsdenken, waarbij alles zo goedkoop mogelijk moest, achter zich heeft gelaten. Maar dat neemt niet weg dat bijvoorbeeld bij het aanpakken van bagageafhandelaars niet zomaar de bestaande regels kunnen worden aangepast. Schiphol heeft al wel een soort vergunning met minimumeisen voor afhandelaars geïntroduceerd. Dit jaar krijgen bedrijven de tijd om aan de eisen van de luchthaven te voldoen. Pas vanaf volgend jaar kunnen ze worden bestraft.

In de toekomst kunnen de regels grondiger worden herzien. Dan kan Schiphol de keuze voor een afhandelaar niet meer helemaal vrij laten, maar een beperkt aantal afhandelingsbedrijven toelaten. Ook kan dan ingezet worden op gezamenlijk gebruik van materieel, waardoor dat sneller te vergroenen is. Dat komt ook de werkomstandigheden van het personeel ten goede, want dat wordt te veel blootgesteld aan uitlaatgassen, constateerde de Arbeidsinspectie onlangs.

“Er lopen trajecten met vernieuwingen”, zei Sondag die doelde op elektrische taxibots waarmee vliegtuigen naar de startbaan worden gesleept zonder dat ze hun motoren al aan hebben staan. Maar ook elektrische krachtbronnen waardoor vliegtuigen aan de pier al de airco aan kunnen hebben zonder dat ze daarvoor kerosine hoeven te verbranden. “Die zijn echter ingewikkeld omdat er veel partijen bij betrokken zijn.”

Harde regels vanuit de overheid om de uitstoot van gevaarlijke stoffen te beperken kunnen dat proces versnellen, menen Schiphol en FNV dus. “Maar dat betekent niet dat we nu geen voortgang maken. Onze doelen om in 2030 CO2-neutraal te zijn, zijn meer dan dat. Dat gaan we ook gewoon halen”, aldus Sondag.