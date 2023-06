Sterke afname Duitse export plastic afval in afgelopen 10 jaar

De export van plastic afval door Duitsland is in de afgelopen tien jaar sterk gedaald. Dat heeft volgens het Duitse federale statistiekbureau Destatis onder meer te maken met striktere regels in Aziatische landen als het gaat om de import van plastic afval uit andere landen voor verwerking.

Destatis stelt dat vorig jaar 745.100 ton plastic uit de grootste economie van Europa naar het buitenland werd geëxporteerd, wat een daling is van meer dan 50 procent vergeleken met tien jaar eerder. In 2012 ging het nog om circa 1,5 miljoen ton.

Het meeste Duitse plastic afval gaat naar Nederland om zo via de haven van Rotterdam naar elders te worden gebracht. Vorig jaar ging het hier om ruim 153.000 ton, ofwel 21 procent van alle geëxporteerde plastic afval uit Duitsland. Ook gaat veel naar Turkije en Polen.

Binnen de gehele Europese Unie is Duitsland nog altijd de grootste exporteur van plastic afval. Volgens het Europese statistiekbureau Eurostat stond Nederland vorig jaar op plek 2 met 701.500 ton, gevolgd door België met circa 476.600 ton plastic afval dat naar het buitenland werd geëxporteerd.

Het statistiekbureau publiceerde de cijfers in aanloop naar World Ocean Day donderdag. Die dag is bedoeld om het wereldwijde bewustzijn te vergroten voor de uitdagingen waarmee de internationale gemeenschap wordt geconfronteerd in verband met de vervuiling van oceanen. Zo drijft er op dit moment naar schatting ongeveer 270.000 ton plastic afval in de oceanen.