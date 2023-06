Studie: uitgaven aan reclame in media vorig jaar verder omhoog

De uitgaven aan reclames in Nederlandse media zijn vorig jaar opnieuw flink gestegen, heeft onderzoeksbureau Nielsen uitgerekend. Vooral het einde van alle coronamaatregelen hielp mee. Daardoor durfden bedrijven meer geld te steken in advertenties. Ook was sprake van een aanhoudende groei van het budget voor digitale reclames.

Volgens de onderzoekers zijn de advertentie-uitgaven in Nederland met 10,5 procent toegenomen tot ruim 5,8 miljard euro. Na een stijging van meer dan 20 procent in 2021 was dit het tweede opeenvolgende jaar met hele sterke groei. In 2021 waren de bestedingen al weer boven het niveau van voor de coronapandemie uitgekomen.

De onderzoekers wijzen erop dat het vorig jaar economisch beter ging. Sectoren die eerder werden getroffen door de virusuitbraak, zoals de horeca, de transportbranche en de cultuur- en reisbranche droegen ook weer duidelijk bij aan de economische groei. Gelijktijdig gingen ook hun uitgaven aan reclame omhoog, komt naar voren uit het onderzoek waarin niet alleen radioreclame en spotjes op televisie zijn meegenomen maar ook de inkomsten uit de advertentieverkoop voor bijvoorbeeld folders en bioscopen.

Maar de sterke groei van de reclamebestedingen aan het begin van vorig jaar zwakte in de loop van 2022 wel af. In het derde kwartaal was zelfs sprake van een lichte daling. In het laatste kwartaal constateerde Nielsen alsnog weer een bescheiden groei. “Ons rapport schetst een positief beeld voor Nederland als het gaat om de advertentiemarkt”, concludeert Nielsen-deskundige Denis Rochat.

De laatste tijd zijn er ook berichten die erop wijzen dat het tij op de markt inmiddels weer wat aan het veranderen is. Zo zei het Luxemburgse mediaconcern RTL Group, het moederbedrijf van RTL Nederland, vorige maand te kampen met een verslechterde advertentiemarkt. Vooral in Duitsland en Frankrijk telden adverteerders in het eerste kwartaal van dit jaar flink minder neer voor reclames op televisie, nu de economie over gehele linie is afgezwakt te midden van de flink opgelopen inflatie. In Nederland kromp deze markt volgens RTL licht. Topman Thomas Rabe van RTL Group zei ervan uit te gaan dat de advertentiemarkt in de tweede helft van het jaar wel weer zal aantrekken, met name in Duitsland.