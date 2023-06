Tarweprijs maakt sprong na dambreuk Oekraïne

De wereldmarktprijzen voor tarwe zijn gestegen na het nieuws dat een stuwdam in Oekraïne is verwoest. Naast de duizenden mensen die gevaar lopen door de instorting van de stuwdam in Nova Kachovka, dreigt een overstroming ook de export van graan te belemmeren.

Tarwe steeg dinsdag tot 3 procent in prijs, maar zakte later weer iets terug. De verwoesting van de dam, mogelijk als gevolg van explosies, lijkt volgens directeur Andrey Sizov van graanconsultancy SovEcon “een stevige escalatie met ernstige gevolgen”. Zo kan het nieuws de graanprijzen sterk opdrijven, schreef hij in een tweet.

De tarweprijzen bereikten vorige week hun laagste punt in twee jaar tijd, geholpen door optimisme over de graandeal van Oekraïne en Rusland die de export van landbouwgoederen uit het Oost-Europese land via havens aan de Zwarte Zee mogelijk maakt. Oekraïne is een van de grootste exporteurs van granen zoals tarwe en maïs.

Maar de prijzen stijgen weer, mede door zorgen over de weersomstandigheden waar graanboeren elders in de wereld mee kampen. Zo verwacht het Australische ministerie van Landbouw een terugval van de tarweoogst met ruim een derde door aanhoudende droogte. Ook in Argentinië en de Verenigde Staten dreigt een gebrek aan neerslag. In de Chinese provincie Henan zit hevige regenval de oogst juist dwars, waardoor China mogelijk meer tarwe moet importeren.