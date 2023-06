Wereldbank verhoogt groeiverwachting wereldeconomie voor dit jaar

De Wereldbank verhoogt zijn verwachting voor de groei van de wereldeconomie in 2023, vooral dankzij een beter dan verwachte groei in grote economie├źn zoals de Verenigde Staten, de eurozone en China. Voor volgend jaar werd de prognose echter verlaagd.

Voor dit jaar rekent het instituut uit Washington nu op een plus van 2,1 procent. In januari was dat nog een prognose van 1,7 procent groei. In 2022 ging de wereldeconomie met 3,1 procent vooruit.

De Wereldbank krikte de prognose voor de Amerikaanse economie voor 2023 op naar 1,1 procent, van een eerder voorspelde 0,5 procent. China, de tweede economie van de wereld, zou nu met 5,6 procent moeten groeien in plaats van een eerder verwachte 4,3 procent. Voor de eurozone gaat het nu om een plus van 0,4 procent. Hier werd eerder stagnatie voorzien.

Voor 2024 denkt de Wereldbank echter dat de groei zal uitkomen op 2,4 procent. Dat was in januari nog 2,7 procent. De organisatie zegt dat vertraagde effecten van de renteverhogingen van centrale banken tegen de hoge inflatie voor steeds meer tegenwind zullen zorgen, net als striktere omstandigheden rond kredietverstrekking. Ook waarschuwt de Wereldbank voor negatieve gevolgen door onrust in de bankensector.