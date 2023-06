Aandacht voor Chinese export en centrale banken op beurzen

Op de Amsterdamse beurs gaat de aandacht woensdag onder meer uit naar de Chinese export, die een scherpe daling liet zien. Ook blijven de markten vooral in de greep van de rentebesluiten van de Amerikaanse en Europese centrale banken, die volgende week op het programma staan.

De AEX-index op het Damrak lijkt een fractie hoger te gaan beginnen aan de nieuwe handelsdag, na de kleine verliesbeurt op dinsdag. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine plussen openen. De Aziatische aandelenmarkten lieten woensdag een gemengd beeld zien. In Tokio namen beleggers winst na de recente sterke opmars en sloot de Nikkei 1,8 procent lager. Vooral de Japanse chipbedrijven moesten het daarbij ontgelden.

De hoofdindex in Shanghai won 0,2 procent ondanks een daling van de Chinese uitvoer met 7,5 procent in mei. Ook de import nam af. De tegenvallende handelscijfers uit China wakkerden echter de hoop aan op meer maatregelen van de Chinese autoriteiten om het haperende economische herstel aan te jagen. De Hang Seng-index in Hongkong steeg 1,1 procent dankzij een koersherstel in de Chinese techsector.

Air France-KLM houdt woensdag zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering. Daar zal mogelijk het einde van de staatssteun van Frankrijk en Nederland aan de luchtvaartcombinatie aan bod komen. Ook zullen milieugroeperingen mogelijk eisen dat het bedrijf meer doet om CO2-neutraal te worden.

Universal Music Group (UMG) kondigde aan 750 miljoen euro te willen ophalen met de uitgifte van een obligatielening. Het geld zal worden gebruikt om de bestaande schulden te herfinancieren. Staalproducent ArcelorMittal maakte bekend gerecycled en hernieuwbaar geproduceerd staal te gaan leveren aan de Amerikaanse autofabrikant General Motors.

Waterzuiveraar NX Filtration liet weten de samenwerking met drinkwaterbedrijf Aqualia te verlengen. De verlenging volgt op een proefperiode van twee jaar waarin beide bedrijven een aantal tests uitvoerden met de techniek van NX Filtration.

Beursbedrijf Euronext maakte ook de kwartaalherweging van zijn indices bekend. Die levert dit keer geen veranderingen op. De samenstelling van de AEX, de MidKap en de AScX blijft ongewijzigd.

De euro was 1,0683 dollar waard, tegen 1,0695 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,7 procent goedkoper op 71,23 dollar. Brentolie kostte ook 0,7 procent minder, op 75,77 dollar per vat.