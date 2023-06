Aziatische beurzen gemengd na tegenvallende Chinese export

De Aziatische beurzen lieten woensdag een gemengd beeld zien. Beleggers reageerden op tegenvallende handelscijfers uit China. Die wakkerden echter wel de hoop aan op meer maatregelen van de Chinese autoriteiten om de economie te ondersteunen. Zo deden berichten de ronde dat Beijing de grootste banken van het land heeft gevraagd de spaarrentes te verlagen in een poging het haperende economische herstel aan te jagen. Die stap zou een indicatie kunnen zijn dat de Chinese centrale bank overweegt om de officiƫle rentetarieven te verlagen.

De hoofdindex in Shanghai noteerde tussentijds vrijwel vlak. De export van de op een na grootste economie ter wereld nam in mei met 7,5 procent af. De uitvoer daalde daarmee veel harder dan verwacht. In april was nog sprake van een exportgroei met 8,5 procent. De import viel met 4,5 procent terug. Dat was minder dan de daling van 8 procent die economen hadden voorzien.

De Hang Seng-index in Hongkong steeg 1 procent dankzij een koersherstel in de Chinese techsector. Tech- en webwinkelconcern Alibaba dikte 1,7 procent aan en internet- en gamesbedrijf Tencent klom ook 1,7 procent. Berichten dat de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken in de komende weken een bezoek zal brengen aan China wakkerde daarbij de hoop aan voor een verbetering van de bekoelde relatie tussen de twee grootmachten.

In Seoul, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, klom de Kospi 0,2 procent. Hyundai en Kia verloren 2,1 en 4,5 procent. Volgens persbureau Reuters is nu ook New York City naar de rechter gestapt wegens het grote aantal diefstallen van auto’s van de Zuid-Koreaanse merken. Verschillende Amerikaanse steden hebben Kia en Hyundai al aangeklaagd sinds op TikTok filmpjes zijn verschenen hoe de wagens kunnen worden gehackt en gestolen.

De All Ordinaries in Sydney won 0,1 procent. De Australische economie groeide in het eerste kwartaal met 2,3 procent op jaarbasis. Dat was de laagste groei in achttien maanden en minder dan economen hadden verwacht. In het vierde kwartaal van 2022 was nog sprake van een groei van 2,7 procent.

De Nikkei in Tokio bleef achter met een verlies van 1 procent. Beleggers namen wat winst na de recente sterke opmars van de Japanse beurs. Vooral de sterk in waarde gestegen chipbedrijven moest het ontgelden. Chiptester Advantest zakte 3,7 procent en de maker van chipapparatuur Tokyo Electron verloor 3,2 procent.