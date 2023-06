Bedrijven staken meer geld in energiebesparing en schone energie

Bedrijven in Nederland hebben afgelopen jaar flink meer geïnvesteerd in technieken waarmee ze energiezuiniger kunnen worden, maar ook in duurzame energie, meldt de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Dat kwam onder meer door een subsidieregeling waar de ondernemingen gebruik van konden maken.

In totaal trokken bedrijven 3,5 miljard euro uit aan energiebesparingen en schone energie. Dat is 61 procent meer dan in 2021, wat ook al een recordjaar was volgens RVO. Daarmee bespaarden ze 1735 kiloton CO2. Dat is vergelijkbaar met het energieverbruik van 539.000 huishoudens. Bovendien is het haast twee derde meer dan de besparing van 1074 kiloton CO2 van een jaar eerder.

Bijna 18.000 ondernemers vroegen de zogeheten EIA-subsidie aan voor de investeringen. Ook dat zijn er ruim de helft meer dan het jaar ervoor. Die subsidie levert ze gemiddeld 11 procent belastingvoordeel op.