Besi zakt op lager Damrak, Zara-moederbedrijf stijgt na cijfers

Besi was woensdag de grootste daler in de AEX-index op het Damrak, die een klein verlies liet zien. Beleggers waren niet onder de indruk van de presentatie die het chipbedrijf hield tijdens zijn investeerdersdag en stuurden het aandeel 6,5 procent omlaag. In Madrid vielen de resultaten van het Spaanse moederbedrijf van Zara in de smaak. Inditex, dat naast Zara ook eigenaar is van kledingketens als Pull & Bear en Bershka, zag de verkopen en winst stijgen en werd beloond met een koerswinst van 6 procent.

De algehele stemming op de Europese beursvloeren bleef verder terughoudend. Een flinke daling van de Chinese export in mei wakkerde de vrees aan dat de wereldwijde vraag naar goederen afneemt door de verslechterde economische vooruitzichten. In China zorgden de tegenvallende handelscijfers wel voor speculatie over meer maatregelen van de overheid om het haperende economische herstel aan te jagen.

Ook wachten beleggers op de rentebesluiten van de Amerikaanse en Europese centrale banken, die volgende week op het programma staan. Dat de rente in het eurogebied verder omhoog gaat is zo goed als zeker, maar in de Verenigde Staten wordt gehoopt dat de Federal Reserve zal afzien van een verdere verhoging.

De AEX noteerde rond het middaguur 0,3 procent in de min op 760,02 punten. De MidKap verloor 0,6 procent tot 920,13 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen daalden tot 0,4 procent.

Naast Besi stonden speciaalchemiebedrijf DSM-Firmenich en verzekeraar NN Group in de staartgroep, met minnen tot 1,6 procent. Techinvesteerder Prosus en de informatieleveranciers RELX en Wolters Kluwer waren de sterkste stijgers in de AEX, met plussen van 0,4 procent.

ArcelorMittal won 0,2 procent. De staalproducent gaat gerecycled en hernieuwbaar geproduceerd staal leveren aan de Amerikaanse autofabrikant General Motors. In de MidKap daalde Corbion 1,4 procent. Het speciaalchemiebedrijf ziet af van de bouw van een nieuwe fabriek voor bioplastics in Frankrijk na beoordeling van het investeringsplan.

Diageo daalde 0,6 procent in Londen. Het Britse drankenconcern uitte zijn bezorgdheid over watertekorten als gevolg van klimaatverandering. Ook meldde het bedrijf dat topman Ivan Menezes, die eind juni met pensioen zou gaan, na een kort ziektebed is overleden.

De euro was 1,0692 dollar waard, tegen 1,0695 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 0,2 procent duurder op 71,90 dollar. Brentolie kostte ook 0,2 procent meer, op 76,45 dollar per vat.