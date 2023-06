Chipbedrijf Besi grote verliezer op Amsterdamse beurs

Chiptoeleverancier Besi is woensdag onderaan geƫindigd in de AEX, de belangrijkste graadmeter van de aandelenbeurs in Amsterdam. Beleggers reageerden overwegend teleurgesteld op de strategische update die het bedrijf gaf. De algehele stemming op de handelsvloeren was terughoudend, na nieuwe cijfers over de Chinese export en een onverwachte renteverhoging door de centrale bank van Canada.

Besi liet weten dat de verkoop van bepaalde nieuwe machines aan de smartphone-industrie pas in 2027 op stoom zal komen, twee jaar later dan aanvankelijk verwacht. Het aandeel daalde 6,3 procent.

De AEX eindigde 0,1 procent lager op 761,61 punten, met verzekeraar Aegon en olie- en gasbedrijf Shell als grootste winnaars, met plussen tot 1,2 procent. De MidKap verloor 0,4 procent tot 921,85 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen verloren tot 0,2 procent.

Een flinke daling van de Chinese export in mei wakkerde daarbij de vrees aan dat de wereldwijde vraag naar goederen afneemt door de verslechterde economische vooruitzichten. Wel steken speculaties de kop op over meer stimuleringsmaatregelen waarmee de Chinese overheid de economische groei wil aanjagen.

Air France-KLM eindigde de sessie 2 procent hoger. De luchtvaartcombinatie hield zijn jaarlijkse aandeelhoudersvergadering, waar het concern benadrukte veel werk te maken van het laten groeien van het eigen vermogen. Dat was tijdens de coronapandemie zwaar aangetast doordat internationale vluchten lange tijd onmogelijk waren. Air France-KLM vertrouwt er ook op dat budgetdochter Transavia de doelstellingen voor dit jaar haalt, ondanks capaciteitsproblemen die dit hoogseizoen tot geannuleerde vluchten leiden.

UMG steeg 0,4 procent. Het platenlabel wil 750 miljoen euro ophalen met de uitgifte van een obligatielening. Het geld zal worden gebruikt om de bestaande schulden te herfinancieren. ArcelorMittal won 0,6 procent. De staalproducent maakte bekend gerecycled en hernieuwbaar geproduceerd staal te gaan leveren aan de Amerikaanse autofabrikant General Motors.

In Madrid steeg Inditex 5,7 procent. Het Spaanse moederbedrijf van kledingketens als Zara, Pull & Bear en Bershka boekte afgelopen kwartaal meer winst dan beleggers hadden verwacht. Ook de verkopen namen toe.

De euro was 1,0699 dollar waard, tegen 1,0695 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie werd 1,8 procent duurder op 73,02 dollar. Brentolie kostte 1,6 procent meer, op 77,47 dollar per vat.